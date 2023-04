Incidente, rientri e vento, autostrade a ostacoli

Code di chilometri, rallentamenti e difficoltà legate al meteo hanno reso difficile il rientro dei toscani dal ponte del 25 aprile

TOSCANA — Dodici milioni di italiani sono partiti per il ponte del 25 Aprile e adesso stanno rientrando, così anche in Toscana la rete autostradale vede traffico intenso e code, mentre sulla A12 in particolare è richiesta attenzione per le forti raffiche di vento che spazzano il tratto fra tra Pisa Centro e Allacciamento SS1 Aurelia Sud/A12.

Quanto al traffico da rientro, a metà pomeriggio sulla A1 Milano-Napoli si sono verificate code fino a 5 chilometri per un incidente fra tre auto verificatosi nel tratto fra Arezzo e Valdichiana con diversi feriti non gravissimi.

Rallentamenti e code a tratti si sono registrati anche in direzione sud tra Valdarno e Arezzo, in particolare all'altezza del chilometro 335.8, a causa dell'intenso traffico.

Stessa autostrada ma in direzione nord, ed ecco ancora code a tratti fra Monte San Savino e Firenze (dal chilometro 371.6) e nel nodo fiorentino tra Firenze Impruneta e Aglio al chilometro 255.

Sulla A1 Direttissima in direzione Bologna dal chilometro 33 si sono registrate nel pomeriggio ancora code a tratti tra Aglio e Firenzuola.

Nemmeno l'autostrada A11 Firenze-Pisa è rimasta indenne dal traffico del rientro. Anche qui nel pomeriggio code a tratti si sono concentrate fra Lucca e Altopascio, in particolare dal chilometro 67 tra il Bivio A11/Raccordo Lucca-Viareggio e appunto Altopascio.