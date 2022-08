Uninominale di Pisa, non ci sarà Fratoianni

Russia, morta in un attentato la figlia di Dugin: l'auto in fiamme e il padre sul luogo dell'esplosione

L'annuncio è arrivato direttamente dal leader di Sinistra Italiana, che ha rinunciato a correre nella città dov'è nato: sarà nei proporzionali toscani

PISA — Alla fine, nel collegio uninominale di Pisa, per la coalizione di centrosinistra, non ci sarà Nicola Fratoianni. A comunicarlo è stato lo stesso leader di Sinistra Italiana, che con un post su Facebook ha annunciato il suo rifiuto.

"In queste settimane si è scritto molto del mio collegio blindato a Pisa, città dove sono nato e dove ho cominciato la mia militanza politica alle superiori e all’università - ha scritto - io non ho mai confermato o smentito la mia candidatura all’uninominale di Pisa continuando a lavorare per dare forza alle nostre liste e per preparare programma e campagna elettorale".

“Ho scelto però, alla fine, di rinunciare a correre per l’uninominale di Pisa, per rispetto della mia città ma anche verso la mia comunità politica alla quale non avrei potuto dare tutto l’impegno che una candidatura di questo tipo richiedeva - ha specificato - sarò, come avevo detto fin dal principio, candidato come capolista per Verdi e Sinistra solo nei collegi proporzionali della Toscana".

Secondo le ultime indiscrezioni, al suo posto, dovrebbe dunque essere candidato il deputato uscente del Partito Democratico, il professor Stefano Ceccanti.