Maltempo, slittano i lavori sulla rete idrica

​Causa condizioni meteo avverse, Acque ha rinviato a domani l'intervento inizialmente programmato per oggi. Le vie interessate

BIENTINA — Causa maltempo sono stati rinviati a domani i lavori sulla rete idrica nel comune di Bientina, inizialmente programmati per oggi, mercoledì 4 febbraio.

Oggi, quindi, il servizio idrico rimarrà regolare, mentre domani, giovedì 5 febbraio, dalle 14 alle 24, si verificheranno mancanze d’acqua nelle seguenti vie a Bientina capoluogo: Alighieri, Battisti, Buonarroti, Cai, D'Acquisto, Dalla Chiesa, Del Polta, Deledda, Galilei, Gerini, Guicciardini, La Pira, Leopardi, Machiavelli, Matteotti, Mazzini, Moroni, Paisiello, Pertini, Pirandello, Polo, Saragat, Sauro, Ungaretti, Bonanno Pisano, Caduti di Piavola, dei Campacci, del Castelletto, del Cilecchio, del Guerrazzi, del Marrucco, del Monte Ovest, del Vecchio Porto, della Vecchia Stazione, delle Croci, delle Fosse, di Forra, di Martraverso, Don Minzoni, Don Sturzo, Gramsci, Leonardo Da Vinci, Manetti, Moro, Pacini, Polidori, Prato Grande, Privata Ariosto, Privata Puccini, Roma, Rustichello da Pisa, San Piero, Santa Maria, Valdinievole Nord, Vecchia Di Vico O Del Madonnino, Vittorio Veneto, XX Settembre, in vicolo delle Streghe, nelle piazze Garibaldi, Martiri della Libertà, Vittorio Emanuele ll, nelle piazzette dei Portici e dell’Angiolo, in corte Petrarca, nei borghi del Pozzo, della Pieve, della Porta, dell’Ospedale e Maggiore, in largo Roma, in strada Regionale Sarzanese Valdera e sulla circonvallazione Nobile.

Contestualmente l’interruzione idrica interesserà anche la località Guerrazzi nel comune di Vicopisano.

Al ripristino del servizio sono previsti temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti, sarà allestito un servizio di rifornimento idrico sostitutivo, mediante due autobotti posizionate nell’area parcheggio di via Gramsci nei pressi del centro commerciale e nell’area parcheggio in largo Roma.