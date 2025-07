Bobby Solo e Musicastrada, dove il rock è di casa

L’irreverente toscanità di Bobo Rondelli unita alla storia del rock and roll Bobby Solo è un’accoppiata vincente. Musicastrada incanta nel borgo

BUTI — Il rock and roll dei più grandi, da Elvis Presley a Johnny Cash, ha invaso piazza del Comune di Buti nella giornata di ieri, giovedì 17 Luglio, dove anche quest’anno Musicastrada non ha deluso le aspettative, regalando un concerto divertente ed emozionante ai piedi del Monte Serra, simbolo naturale fondamentale del nostro territorio.

Ancora una volta, la cultura, la sensibilizzazione e il dialogo sono saliti sul palco grazie a un nuovo talk di Donne di Toscana, l’associazione fondata dall’assessora del comune di Pontedera Sonia Luca. Anche stavolta, la cantante Giulia Pratelli ha intervistato Chiara Pratali e Francesca Ciardi dell’associazione Buti Play, una realtà nata per supportare e accompagnare giovani in difficoltà in un percorso di ascolto e educazione.

Un progetto di inclusività sostenuto anche dalla sindaca Arianna Buti, intervenuta per fare gli onori di casa e sottolineare quanto l’autodeterminazione femminile passi anche da iniziative che abbracciano tutte le persone. "Inclusività" è la parola chiave, e "lasciar andare" è l’atto di ribellione e di intelligenza emotiva più potente che ci sia. Cultura ed educazione: questa è la missione di Donne di Toscana.

Donne di Toscana Talk

Il concerto è stato aperto dall’irriverente simpatia toscana di Bobo Rondelli, che con chitarra e voce ha portato in piazza un mix irresistibile di comicità e musica, nel solco di una tradizione che trova nel territorio toscano un terreno fertile e all'avanguardia da generazioni per la sperimentazione e la libertà di espressione. Due chitarre per far divertire e ballare, nella semplicità, dove spesso si nascondono i momenti migliori.

E poi, finalmente, è arrivato il momento di Bobby Solo. La sua carica rock and roll, blues e soul ha incantato e fatto cantare una piazza gremita. Dai grandi classici del rock internazionale ai suoi intramontabili successi, come l’eterna Una lacrima sul viso, ogni brano ha contribuito a creare un’atmosfera unica e "casalinga" capace di assottigliare la distanza tra l'artista e lo spettatore. In una location carica di significato, dove natura e vissuto collettivo si fondono: le note delle chitarre, il rullante della batteria e il soul della voce di Bobby Solo hanno dato vita a un concerto capace di emozionare e divertire, grandi e piccini.

Tutte le emozioni che solo la musica dal vivo sa regalare erano lì. E ancora una volta Musicastrada si conferma creatore di esperienze e ricordi indimenticabili. Tutto pronto per stasera, venerdì 18 Luglio, con Valentina Bertini e Sara Puccinelli, rispettivamente assessora del comune di Vicopisano e commissione pari opportunità, sul palco di Donne di Toscana; nell'attesa del concerto della talentuosa arpista Kety Fusco, nel cuore del borgo medievale di Vicopisano, alle 19,45.