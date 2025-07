Commissariamento Pd, reazioni e polemiche

Peluffo nominato commissario. Blasi sostiene la scelta, Sabatino chiede chiarezza, “Iter non ancora concluso, attendo comunicazioni”

PISA — La nomina dell’onorevole Vinicio Peluffo come commissario della Federazione provinciale del Pd di Pisa, decisa dalla segretaria Elly Schlein e annunciata dalla segreteria nazionale, continua a far discutere. Da una parte c’è chi sostiene la scelta come atto necessario per affrontare con ordine i prossimi appuntamenti politici, dall’altra chi esprime perplessità e chiede spiegazioni sui motivi e sulla procedura adottata.

Diego Blasi, portavoce del Pd Toscana, ha commentato con decisione la linea del partito, “In qualità di emissario del Partito democratico della Toscana, ritengo che la decisione della segreteria nazionale di procedere con il commissariamento della federazione provinciale di Pisa rappresenti un atto importante, un atto forte e necessario in questa fase complessa”. Blasi ha poi aggiunto: “Siamo pronti a dare il massimo sostegno al lavoro che l’onorevole Peluffo sarà chiamato a svolgere. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la nostra comunità politica, ricomporre le fratture che si sono evidenziate e costruire le condizioni per affrontare con maggiore serenità e coesione i delicati passaggi che ci attendono, a cominciare dalle elezioni regionali”.

Toni diversi da parte di Oreste Sabatino, figura storica del Pd pisano, che ha espresso perplessità sia sui tempi che sulle modalità con cui è stato avviato il commissariamento, “Ho appreso dalla stampa la notizia del commissariamento della Federazione del Partito Democratico di Pisa. Esprimo rammarico e dispiacere per quanto accaduto: il PD è il partito che ho contribuito a fondare e a cui ho dedicato gran parte del mio impegno politico”. Sabatino ha poi sottolineato di non aver ancora ricevuto comunicazioni ufficiali: “Stando alle notizie pubblicate, l’iter del commissariamento risulta avviato ma non ancora formalmente concluso. Nei prossimi giorni sarà importante comprendere se questa decisione risponda a motivazioni di natura statutaria o se si configuri piuttosto come un atto di natura esclusivamente politica”.