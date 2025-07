Tirrenia accoglie il beach soccer

Il grande spettacolo sulla sabbia arriva in città. Il presidente Donati, “Dopo undici anni giochiamo finalmente in casa”

PISA — Tirrenia si prepara a diventare la capitale del beach soccer per tre giorni. Dopo il successo del 13° trofeo giovanile del Litorale Pisano, il campo del Centro Coni ospiterà la tappa decisiva della Serie A, da Giovedì 18 a Sabato 20 Luglio. Saranno in tutto 25 le partite in programma, a ingresso gratuito, tra la Poule Scudetto e la Poule Promozione. Una fase chiave per i verdetti del campionato.

Le squadre arrivate sul litorale pisano si giocano tanto: la classifica è cortissima in entrambe le Poule. In Poule Scudetto comandano Napoli, Domusbet.it Catania e Sambenedettese, con Farmaè Viareggio, We Beach Catania e Città di Milano subito dietro. Ancora in corsa Cagliari, Roma e Bologna. Nella Poule Promozione è Naxos a guidare, seguita da Lamezia, Genova e Sicilia. L’obiettivo è restare tra le prime per accedere alla Poule Scudetto 2026. In fondo, le ultime rischiano la retrocessione in Serie B.

Alessandro Donati, presidente del Pisa Beach Soccer, ha raccontato le emozioni di questo ritorno a casa, “Il momento forse più atteso della stagione è questa tappa a Tirrenia, una tappa in casa. Giocheremo per la prima volta davanti al nostro pubblico. È undici anni che aspettavamo questo momento. C’è grande soddisfazione”. E ancora, “L’augurio è fare bene, sia sotto l’aspetto sportivo che organizzativo. La società si è impegnata con tanti volontari per rendere l’evento un successo. Il teatro di questo spettacolo sarà la biciarena del Coni, una struttura d’eccellenza per la nostra città”.

Donati ha sottolineato anche l’impegno per l’accoglienza: “Abbiamo allestito bene l’area hospitality, la tribuna è capiente e ci auguriamo un buon afflusso di pubblico. È una location particolare, professionale. Siamo felici di averla aperta alla cittadinanza, molti non conoscono ancora questa biciarena. Speriamo che dopo questa settimana sia più conosciuta”.

Sul fronte sportivo, Donati ha tracciato un bilancio, “La prima parte di stagione è un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Si poteva fare meglio, ma ci sono stati diversi infortuni. Questo sport non concede tanto tempo per recuperare. Però abbiamo visto una squadra che si è allenata forte. A Castellammare, contro Catania, abbiamo fatto una grande prestazione. È finita ai rigori, ma abbiamo dimostrato di esserci. Giocheremo in casa nel momento decisivo della stagione e siamo fiduciosi”.