Il Pisa Beach Soccer Under20 cede in finale

Contro il Viareggio finisce 5-4, ma l’Under 20 nerazzurra conquista l’argento. Ora la semifinale scudetto. Prossima sfida contro la Lazio

PISA — Si ferma in finale l’avventura in Coppa Italia Under 20 Q8 del Lenergy Pisa BS, che cede il passo a Farmaè Viareggio BS per 4-5 al tramonto di una gara incredibile.

I nerazzurri conducono la partita fino al terzo periodo, passando in vantaggio a un minuto dalla fine del primo periodo con Armadori, che finalizza la sponda di Bacci su innesco del portiere classe 2009 Gneri. Nel secondo periodo Bernardeschi subentra tra i pali e stavolta l’assist è per Bindi, che in rovesciata raddoppia. Rovesciata vincente anche quella di Belluomini al 2’ del terzo periodo, cui risponde la gran botta mancina di Mogavero sul seguente calcio d’inizio.

La squadra di Miglionico si porta addirittura sul più tre grazie alla rete di Mancini, arrivata su sviluppi di tiro libero. Le sliding door alla metà del parziale, quando Tararà colpisce la parte interna della traversa, il pallone non entra in porta ma viene insaccato dalla parte opposta sulla ripartenza, grazie alla rovesciata di Santini. Pesa poi l’espulsione di Mogavero per doppia ammonizione, allora Santini approfitta della superiorità numerica per portarsi a meno uno. Ancora Santini protagonista della galoppata che porta al pareggio di testa di Belluomini ed è lo stesso Belluomini a decidere la finale a due minuti dalla fine. Grande delusione in casa nerazzurra, alla prima finale Under 20 conquistata con merito e personalità. L’esito amaro non scalfisce comunque la soddisfazione per la straordinaria cavalcata di capitan Luperini e compagni a San Benedetto del Tronto.

Dalla settimana giovanile del litorale adriatico si raccolgono orgoglio e consapevolezza, ma anche un argento e un pass per le finali scudetto. Compito dei giovani nerazzurri capitalizzare riscontri positivi e insegnamenti in vista della semifinale del Campionato Under 20, in programma a Cirò Marina sabato 2 agosto 2025. Avversaria delle ore 19:45 sarà la Lazio BS, per un posto in finale contro la vincente dell’incontro fra Napoli BS e Domusbet.tv Catania BS.