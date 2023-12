Camion perde il carico in Fipili, traffico ko

Il materiale ha invaso la strada che è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale

PONTEDERA — Strada chiusa e lunghe code in Fipili, dove questa mattina un camion ha perso il carico di cippato. Il materiale ha invaso la strada, che è stata chiusa in entrambe le direzioni.

L'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi e non ha provocato feriti, si è verificato al km 48 della strada di grande comunicazione, in direzione mare.

Muoversi in Toscana ha segnalato 4 km di coda tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia stradale. La strada è stata riaperta poco dopo le 13.