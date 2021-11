Un'altra ambulanza in partenza per il Senegal

Mouhamed Ali Ndiaye ancora protagonista di un'operazione di solidarietà. Il mezzo dismesso è stato donato dalla Cri comitato di Pisa

PONTEDERA — Le azioni di solidarietà e di umanità verso il Senegal proseguono: oggi, 15 Novembre 2021, nella sede di Ospedaletto del comitato pisano della Croce Rossa Italiana, Mouhamed Ali Ndiaye ha ricevuto in dono dal presidente Antonio Cerrai un'altra ambulanza dismessa. Che presto sarà inviata in Africa come tante altre già in precedenza. Perché la può ancora fare la differenza tra la vita e la morte in un paese sprovvisto di mezzi di soccorso e dove il 46,7% della popolazione vive sotto la soglia della povertà.

L'ambulanza è destinata alla città di Réfane, in Senegal, sempre grazie all’impegno del pontederese Mouhamed Ali Ndiaye, cittadino italo-senegalese, già campione italiano di boxe, volontario della Croce Rossa Italiana e dei Vigili del Fuoco di Pisa, Ambasciatore di buona volontà per i disabili, che continua a combattere per dare una vita migliore al suo paese di origine, il Senegal.

L'ambulanza partirà dal comitato di Pisa per arrivare al porto di Genova con destinazione Dakar. L'imbarco è già previsto per il 19 Novembre. L'Associazione della Comunità Senegalese di Réfane in Italia si farà carico di tutte le spese di viaggio fino al porto di Dakar.

Una lettera di donazione è stata indirizzata al Sindaco del Comune di Réfane, M. Djibril Thiaw.

"Un ringraziamento va a tutte le Comunità senegalesi della Toscana, in particolare a quelle di Pisa e di Pontedera, presenti a testimonianza dei gesti umanitari, di solidarietà e di rispetto tra i popoli" ha sottolineato Ndiaye.