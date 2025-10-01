Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 01 ottobre 2025
Fermata la Flotilla, occupata la stazione di Pisa Mazzeo inaugura il suo comitato "pontaderese" Trapani chiude la campagna alla Leopolda Sant’Ermete, via ai lavori per la passerella
Salvini su Flotilla: «Non usino i bambini di Gaza per portare caos in Italia»
Elezioni mercoledì 01 ottobre 2025 ore 21:00

Mazzeo inaugura il suo comitato "pontaderese"

L'inaugurazione del comitato

Il presidente del Consiglio regionale e candidato per la provincia di Pisa nella lista del Pd fa base nella città della Vespa: "Grande entusiasmo"



PONTEDERA — Dopo quelli di Alessandra Nardini e del presidente della Toscana Eugenio Giani, anche Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale uscente e candidato dem per le prossime elezioni del 12 e 13 Ottobre, ha inaugurato il suo comitato elettorale a Pontedera, accompagnato dal sindaco Matteo Francini.

Una base per la Valdera, che si aggiunge a quella pisana già inaugurata. "Abbiamo inaugurato la sede del mio, del nostro, comitato elettorale - ha detto - eravate tantissimi e vi ringrazio uno a uno anche qui, dopo averlo fatto di persona".

"L'entusiasmo che sto avvertendo in questa intensa campagna elettorale mi dà la carica per portare la nostra voce in Toscana - ha concluso - la voce di un territorio come la provincia di Pisa che faremo sentire ancora più forte in Regione".

