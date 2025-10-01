Mazzeo inaugura il suo comitato "pontaderese"

Il presidente del Consiglio regionale e candidato per la provincia di Pisa nella lista del Pd fa base nella città della Vespa: "Grande entusiasmo"

PONTEDERA — Dopo quelli di Alessandra Nardini e del presidente della Toscana Eugenio Giani, anche Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale uscente e candidato dem per le prossime elezioni del 12 e 13 Ottobre, ha inaugurato il suo comitato elettorale a Pontedera, accompagnato dal sindaco Matteo Francini.

Una base per la Valdera, che si aggiunge a quella pisana già inaugurata. "Abbiamo inaugurato la sede del mio, del nostro, comitato elettorale - ha detto - eravate tantissimi e vi ringrazio uno a uno anche qui, dopo averlo fatto di persona".

"L'entusiasmo che sto avvertendo in questa intensa campagna elettorale mi dà la carica per portare la nostra voce in Toscana - ha concluso - la voce di un territorio come la provincia di Pisa che faremo sentire ancora più forte in Regione".