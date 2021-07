Cup online, prenotabili solo alcune prestazioni

Da maggio è possibile prenotare tramite internet visite ma non analisi di laboratorio e sul portale regionale un avviso indica il servizio non attivo

PONTEDERA — Il Cup 2.0 va avanti e consente, anche nell'area pisana, da un paio di mesi ( vedi articoli correlati ) di prenotare on line sul sito https://prenota.sanita.toscana.it le prestazioni sanitarie, richieste con la "ricetta bianca", senza telefonare o recarsi allo sportello.

Non tutte però: attraverso il Cup 2.0 si possono prenotare tutta una serie di visite. Ad esempio ortopedica, oculistica, ginecologica o un elettrocardiogramma ma, al momento, non si possono prenotare le prestazioni di laboratorio analisi, né le prestazioni con priorità di prescrizione "Urgente" (U) che seguono un altro percorso.

C'è poi un'altra particolarità segnalata da numerosi utenti. Nella pagina regionale dove si accede al servizio compare ancora un vecchio avviso, che non è stato ancora aggiornato, dove si dice che il "Progetto è in corso di dispiegamento" e, nelle aree disponibili, non viene citata quella pisana.

Da Usl Toscana nord ovest e Azienda ospedaliera pisana confermano però che tutto sta marciando regolarmente e le operazioni registrate, anche se mancano dati aggiornati, sono già migliaia.

Il nuovo software, lo ricordiamo, introduce un'importante innovazione nel sistema di accesso e consente ai cittadini e agli operatori di effettuare la prenotazione e la disdetta delle prestazioni offerte su tutto il territorio aziendale e regionale (dove è presente il Cup 2.0) e di utilizzare canali innovativi come la prenotazione on line sul portale regionale prenota.sanita.toscana.it, inserendo il proprio codice fiscale e il numero della ricetta elettronica riportato sul promemoria.