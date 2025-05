Olivi e futuro, due iniziative del Frantoio del Monte Pisano

Dal coinvolgimento degli studenti in una gara di potatura a un convegno per le strategie del domani: a "Castello in Fiore" si parla di agricoltura

VICOPISANO — L'olivo come cultura, lavoro, benessere e occasione di futuro. Nell'ambito della nuova edizione di "Castello in Fiore", in programma per il fine settimana del 17 e 18 Maggio, il Frantoio del Monte Pisano, in collaborazione con la Strada dell’Olio dei Monti Pisani e Monte Pisano Rete di Imprese, promuove due iniziative strettamente connesse da un filo verde: l’olivo, appunto.

La prima, fissata per venerdì 16 Maggio dalle 9, coinvolgerà gli studenti degli istituti agrari della Toscana, che si sfideranno nella gara di potatura dell’olivo a vaso policonico. Un evento che unisce tecnica, spirito di squadra e passione per la terra, con le squadre degli alunni e delle alunne supportate da compagni impegnati in ruoli di giudici junior, assistenti tecnici e cronisti. La giuria tecnica valuterà le potature in base a criteri agronomici e premierà la squadra migliore.

Quindi, il giorno successivo, riflettori puntati su idee, strategie e visioni per il futuro dell’olivicoltura del Monte Pisano. Un convegno aperto al pubblico, con interventi di esperti, accademici e rappresentanti di consorzi, moderato da Maurizio Pescari, giornalista e scrittore da oltre trent'anni punto di riferimento nel mondo dell’olio.

È prevista, inoltre, una tavola rotonda tra i frantoiani del Monte Pisano. All’ora di pranzo, la chiusura simbolica: un ritorno all’oliveto per una degustazione conviviale accompagnata dai racconti e dai sapori della tradizione.

"Il territorio del Monte Pisano ricopre un ruolo strategico sia da un punto di vista ambientale, sia produttivo grazie agli oliveti terrazzati, che proteggono il paesaggio e prevengono il dissesto idrogeologico - hanno spiegato dal Frantoio - c'è la necessità di recuperare competenze storiche e incentivare un approccio collaborativo alla gestione del territorio, che coinvolga più ambiti e valorizzi l’agricoltura come bene pubblico".