Canottaggio, la Billi Masi fa incetta di medaglie

Bei risultati per il gruppo sportivo dei vigili del fuoco di Pisa, che chiude il Festival dei Giovani con ben 15 tra ori, argenti e bronzi

VARESE — I giovani canottieri della Billi Masi conquistano ben 15 medaglie al Festival dei Giovani. Si tratta della più importante manifestazione nazionale di canottaggio per atleti di età compresa tra i 12 e i 14 anni, che si è svolta sul lago di Varese nel fine settimana appena trascorso. Alla tre giorni il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa si è piazzato al 56esimo posto della classifica generale su 138 società partecipanti.

Il primo oro è arrivato già nella prima giornata di gare e se lo è aggiudicato Maria Chiara Bellani nel singolo cadetti femminile. Bronzo per Azzurra Martirani nella stessa categoria di gara e ancora un bel terzo posto per il doppio Cadetti Maschile dove Gabriele Mariottini ha gareggiato insieme a Stefano Della Rossa della Canottieri Limite.

Ma è stato sabato 1 Luglio, secondo giorno di competizioni, a stabilire il record di medaglie ottenute dalla Billi Masi: sette volte sul podio, per tre ori, tre argenti e un bronzo. La mattina si è infatti chiusa con il primo posto di Gabriele Mariottini nel Singolo Cadetti M e il primo posto di Maria Chiara Bellani e Azzurra Martirani nel Doppio Cadetti F: le due ragazze hanno replicato il risultato nel pomeriggio con il Quattro di Coppia Cadetti F Toscana, in barca insieme ad Anna Ricci e Arianna Marconcini (Pontedera SC).

Le altre medaglie della giornata sono state di Gaia Cancellieri, argento nel Singolo 7,20 Allievi B2F, Edoardo Carli e Leonardo Cei, rispettivamente argento e bronzo nel Singolo 7,20 Allievi C M e del 4 di Coppia Cadetti M Toscana, dove Gabriele Mariottini ha portato a casa un argento insieme a Lorenzo Carlo Giuntini e Massimo Giani del (Pontedera SC) e a Matteo Giuntini (VVF Tomei).

Domenica 2 Luglio le ultime soddisfazioni sono tutte arrivate dal Doppio o dal Quattro di Coppia: l’ormai consolidato quartetto al femminile composto da Maria Chiara, Azzurra, Anna e Arianna ha conquistato un argento nel Quattro di Coppia Cadetti F, mentre dal Quattro di Coppia Cadetti M - in cui Gabriele ha gareggiato con la stessa formazione del giorno precedente - è arrivato un bronzo. Gaia Cancellieri e Alice Nannipieri hanno vinto un argento nel Doppio Allievi B2F, Edoardo Carli e Leonardo Cei sono saliti sul gradino più alto del podio nel Doppio Allievi C M, così come ha fatto Artem Zinovyev nel Quattro di Coppia Allievi C M: con lui, Salvo Sorrentino (Lazio CC), Pietro Buoni (Canottieri D’Aloja) e Leonardo Chegia (Orbetello SC).

Leonardo Cei ed Edoardo Carli

Soddisfatto della tre giorni lombarda l’allenatore Alessandro Simoncini: "I risultati sono stati ottimi, - commenta l'allenatore- così come tutta la preparazione che ci ha portati a raggiungerli. Ci siamo infatti anche posizionati sesti nel trofeo Mondelli, svoltosi sempre all’interno di questa bella cornice del festival, che tiene conto dei risultati in percentuale al numero di atleti presentati: un numero che misura la costante bontà del lavoro del nostro settore giovanile. Vorrei inoltre fare un plauso alla Federazione Italiana Canottaggio e alla Canottieri Varese per l'ottima organizzazione di questa edizione del Festival dei Giovani, capace di coinvolgere così tanti giovanissimi sportivi in un unico raduno".

La squadra Billi Masi al completo