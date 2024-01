Lavori al fosso Barretta, cimitero in sicurezza

In via di conclusione gli interventi su un tratto di circa 70 metri che stava perdendo tenuta. Ridolfi: "Un'area fondamentale per il Consorzio"

VECCHIANO — Gli interventi da 50mila euro per la messa in sicurezza del fosso Barretta sono in dirittura di arrivo. I lavori, svolti dal Consorzio di bonifica Toscana nord, si erano infatti resi necessari per stabilizzare le sponde nel tratto che passa nelle vicinanze del cimitero.

Le piogge degli ultimi anni, in particolare quelle del Novembre scorso, hanno gradualmente asportato la terra originaria, aggredendo la tenuta stessa delle sponde, che avevano iniziato a perdere tenuta e pendenza su entrambi i lati, per un tratto di circa 70 metri di lunghezza.

"Si tratta di lavori necessari anche per assicurare la massima efficienza del reticolo idraulico - ha sottolineato il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi - con questo intervento abbiamo anticipato possibili nuove piene del canale e possibili frane della sponda".

"Il fosso Barretta rappresenta infatti lo spartiacque tra due aree di bonifica drenate dagli impianti idrovori Massaciuccoli e Vecchiano e il collettore principale di raccolta delle acque meteoriche dell’abitato, oltre a ricevere parte delle acque del Serchio - ha aggiunto - con quest’opera si dimostra l’estrema cura e attenzione del Consorzio su tutto il reticolo all’interno del territorio di competenza, che non si limita alle grandi opere ma anche alla manutenzione di dettaglio".

Il sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori, ha così ringraziato il Consorzio per l'intervento. "In un’epoca - ha detto - in cui il cambiamento climatico è alla base di eventi meteorologici sempre più violenti e impattanti sulla tenuta dei nostri luoghi, la sinergia tra istituzioni finalizzata alla sicurezza per le comunità è un principio irrinunciabile".