L'ufficio postale diventa una casa digitale

Poste Italiane ha scelto lo sportello vecchianese per renderlo un centro unico di servizi al cittadino: dal passaporto all'Isee, ecco le novità

VECCHIANO — Si potrà richiedere il rilascio della carta d'identità elettronica, ma anche del passaporto e di certificati anagrafici. Ma anche fare denuncia di detenzione e trasporto d’armi, ottenere una visura catastale o richiedere il proprio Isee. Insomma, l'ufficio postale di Vecchiano di via Martiri di Marzabotto, diventerà un vero e proprio hub amminsitrativo.

La sede di Poste Italiane, infatti, è stata scelta come una delle prime in Toscana per dar vita al progetto "Casa dei servizi di cittadinanza digitale", e per questo sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza.

"Il nostro obiettivo è guidare la transizione digitale del Paese fornendo assistenza ai clienti, con personale dedicato - ha dichiarato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste - sono circa 11 milioni le persone che hanno bisogno di essere supportate. Tra queste, 6 milioni hanno più di 65 anni".

Gli interventi di manutenzione non riguarderanno solo gli uffici postali, ma anche gli spazi esterni. "In molti Comuni davanti agli uffici postali abbiamo ampie aree: intendiamo dedicarle a spazi sociali - ha specificato Giuseppe Lasco, condirettore generale di Poste - all'esterno degli uffici istalleremo armadi digitali con i quali erogare servizi con un'operatività 24 ore su 24".

"Per noi gli uffici hanno un ruolo cruciale. È una rete potentissima, un brand consolidato che ci consente di arrivare in modo capillare sul tutto il territorio - ha concluso Del Fante - spesso, gli uffici postali sono per i Comuni più piccoli l'unico presidio istituzionale".