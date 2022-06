Nuova Camera di Commercio, Tamburini presidente

L'esponente pisano eletto alla guida della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, per le province di Pisa, Lucca e Massa Carrara

VIAREGGIO — Al Teatro Puccini di Torre del Lago si è costituita oggi la nuova Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, che riunisce in un unico ente camerale le Cciaa di Pisa, Lucca e Massa Carrara. I 32 consiglieri hanno quindi eletto Valter Tamburini, già presidente e poi commissario straordinario della Camera di Commercio di Pisa, primo presidente della Cciaa Tno.

"Un momento indubbiamente storico per tutto il tessuto imprenditoriale, produttivo, commerciale delle provincie di Pisa, Lucca e Massa Carrara - ha presto commentato Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale -. Desidero fare le mie congratulazioni al primo presidente di questa grande realtà associativa, Valter Tamburini, che ha già dimostrato capacità e grande equilibrio da presidente e poi commissario straordinario di Pisa".

"La sua elezione segna un momento importante per il futuro - ha aggiunto Mazzeo -. Gli auguro buon lavoro e sono certo che saprà dimostrare ancora una volta tutta la sua competenza e professionalità. In questo periodo così difficile per il mondo imprenditoriale, segnato dalle emergenze sociali ed economiche causate dal Covid-19, il settore ha bisogno di un delicato lavoro di sintesi e di sinergie per la valorizzazione del territorio. Di fronte al presidente Tamburini e al suo consiglio direttivo appena eletto c’è una grande sfida, quella di unire storie economiche, sociali e territoriali differenti. Sono certo che sapranno trarre da queste differenze energie per sviluppare imprese e attività produttive".