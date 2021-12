Conto alla rovescia per il nuovo distretto

Il clamoroso gioco delle coppie per la corsa al Colle (e perché le coppie non sono quelle che sembrano)

Il centro, completamente ristrutturato, sarà operativo da 14 Dicembre. Già da sabato riprenderanno i prelievi di sangue

VICOPISANO — Conto alla rovescia per l'apertura a pieno regime del distretto socio-sanitario, completamente ristrutturato. Lo annuncia in una nota la Società della Salute.

“Al massimo entro lunedì 14 Dicembre lo riconsegneremo all’amministrazione comunale e già da sabato 11 sarà di nuovo possibile fare i prelievi del sangue, attualmente possono essere prenotati al numero 050/954039 e fatti nei Comuni limitrofi". hanno assicurato i tecnici durante il recente sopralluogo del presidente della Società della Salute della Zona Pisana Sergio Di Maio, del sindaco e dell’assessora alle politiche sociali di Vicopisano Matteo Ferrucci e Valentina Bertini.

E con la ripartenza prenderà finalmente corpo anche il progetto dell'amministrazione comunale di Vicopisano di riorganizzazione degli spazi al fine di trasformarlo in un polo socio-assistenziale a servizio del territorio: “L’ala di destra, completamente rimessa a nuovo, sarà interamente dedicata alla sanità territoriale con il Cup, l’ambulatorio pediatrico e il servizio prelievi e vaccinazioni – ha spiegato il Sindaco Ferrucci –, mentre quella di sinistra continuerà ad ospitare il servizio di segretariato sociale e accoglierà anche servizi socio-assistenziali gestiti in convenzione con le associazioni”.

“Appena avremo materialmente a disposizione la struttura, faremo una gara ad evidenza pubblica per attivare i nuovi servizi – sottolinea l'assessora Bertini - siamo già al lavoro per definire il percorso più veloce per mettere in funzione i nuovi spazi. Ci sarà anche una sala dedicata alla Protezione Civile che sarà utilizzata in occasione di eventuali emergenze che richiederanno anche l'attivazione del Centro Operativo Comunale."

“Una bella notizia per tutta la comunità di Vicopisano – conclude il presidente Di Maio -finalmente giunge a conclusione un intervento che, forse, si è protratto un po’ più del previsto, ma che doterà il territorio di una struttura all’avanguardia consentendo all’amministrazione comunale di rafforzare in modo significativo i servizi socio-assistenziali. Comunque continueremo a vigilare sui tempi indicati per la consegna dell’immobile al Comune ”