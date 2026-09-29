Illuminazione pubblica, dalla Regione 210mila euro

Due tranche tra 2026 e 2027 per ammodernare l'illuminazione sul territorio comunale, con un occhio alla tutela del patrimonio architettonico

VICOPISANO — Interventi per migliorare l'illuminazione pubblica e per adottare soluzioni a tutela del paesaggio urbano, con autorizzazione da parte della Soprintendenza. È il piano della Regione Toscana, che tra 2026 e 2027 investirà 210mila euro per l'ammodernamento dell'illuminazione pubblica nel comune di Vicopisano.

Il contributo della Regione è stato approvato dalla Giunta nella seduta di ieri, lunedì 28 Settembre, con una delibera che prevede la stipula di un accordo di programma con il Comune dove sono disciplinate le diverse fasi dei lavori fino alla completa realizzazione ed attivazione di tutte le opere necessarie a dotare Vicopisano di un sistema di illuminazione funzionale e in linea con gli attuali criteri di efficienza ambientale sotto il profilo dei consumi energetici.

"I servizi pubblici di illuminazione di una città qualificano l’ambiente urbano sotto ogni profilo - ha spiegato il presidente Eugenio Giani - devono essere adeguati a mantenere il decoro di strade e piazze favorendo la loro frequentazione, rispondere alle fondamentali e necessarie esigenze di sicurezza dei cittadini, funzionali alla viabilità e adatti a valorizzare il patrimonio artistico ed architettonico dei borghi di una Toscana sempre più aperta nella sua vita sociale ed ospitale per tutti coloro che scelgono di visitarla ed approfondirne la conoscenza".

"Un impegno preso e mantenuto, che consentirà di rendere strade e piazze più sicure e vivibili, ridurre i consumi energetici e valorizzare il patrimonio monumentale del borgo - ha concluso Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale - ringrazio il presidente Giani, il sindaco Matteo Ferrucci, la Giunta e l’amministrazione comunale per il lavoro condiviso. È attraverso questa collaborazione che le scelte di bilancio diventano risposte concrete ai bisogni dei nostri territori".