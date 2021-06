Cup 2.0, primi dati positivi

Anche la zona Valdicecina - Valdera - Pisa interessata dalla novità. Migliaia le operazioni registrate riducendo i tempi di attesa

PISA — Con l'avvio, alcune settimane fa, del nuovo sistema di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali CUP 2.0, è ora disponibile per tutta la Asl Toscana Nord Ovest, Valdera e Valdicecina comprese, con l'area pisana che comprende anche la azienda ospedaliera.



I dati di monitoraggio al 28 maggio evidenziano la buona risposta del sistema, con 128.221 operazioni registrate dagli operatori. Il 91% delle prenotazioni hanno interessato strutture afferenti all'Area Pisana mentre il restante 9% è stato distribuito presso le altre aziende Toscane raggiunte da CUP2.0, con una prevalenza sulla confinante area livornese. "Questo ultimo dato è particolarmente importante, poiché fa emergere come la messa a sistema degli strumenti permetta di ampliare l’offerta delle opzioni proposte ai cittadini, annullando concretamente i limiti territoriali per la prenotazione. Ciò comporta di fatto una riduzione dei tempi di attesa e la realizzazione vera e propria del principio di libera scelta", spiega la Usl.

"Interessante anche il riscontro proveniente dall'utilizzo del portale web da parte dei cittadini, dove si sono registrate 194 disdette, 46 spostamenti e ben 1.740 prenotazioni per un totale di 1.980 movimenti, numeri che sono in aumento con il passare del tempo e per i quali si prevede un trend di crescita dovuto alla sempre maggiore dimestichezza che l'utenza prenderà con il nuovo sistema, pensato proprio come servizio on line, alla portata di tutti".