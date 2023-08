A Pisa il raduno nazionale dei marinai d'Italia

L'evento, a cadenza quadriennale, manca dalla Toscana da 53 anni. Per l'occasione nella città della Torre si celebrerà la Settimana del mare

PISA — La Città di Pisa ospiterà il Raduno nazionale dei marinai d’Italia, in programma il 23 e 24 Settembre. L'evento organizzato dall'Anmi, a cadenza quadriennale, non si tiene in Toscana dal 1970.

Per l'occasione, dal 17 al 24 Settembre si celebrerà la Settimana del Mare e il Comune ha dato il via alla ricerca di operatori per organizzare una mostra mercato del gusto in piazza Vittorio Emanuele.

A tale scopo, l'ente ha pubblicato un apposito avviso pubblico. L’evento commerciale sarà dedicato alla promozione dei prodotti enogastronomici del territorio ed in particolare ai prodotti e alla cucina di mare.

Possono partecipare alla procedura imprenditori individuali, società, cooperative, artigiani, enti, associazioni e fondazioni operanti nel settore dell'organizzazione di eventi commerciali dotati di apposito statuto e atto costitutivo, consorzi, associazioni di categoria.

Per partecipare c’è tempo fino alle 12 di lunedì 21 Agosto. L’avviso con la relativa documentazione è consultabile a questo link.