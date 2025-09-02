A Pisa torna il corso Sustainability

Domani l'Open Day alla Sesta Porta presenta la seconda edizione del corso ITS per formare figure chiave della transizione ecologica

PISA — Si terrà domani, Mercoledì 4 Settembre alle 17, all’Auditorium Sesta Porta di Pisa, l’Open Day della seconda edizione del corso post diploma “Sustainability Manager PI25”, promosso dalla Fondazione ITS Academy Energia Ambiente e Sostenibilità. Un’occasione concreta per conoscere da vicino un percorso formativo che prepara professionisti in grado di guidare imprese e territori verso l’economia circolare e la rendicontazione ESG.

Il corso biennale è rivolto a giovani under 35 e affronta temi centrali come bilanci ambientali, comunicazione green, eco-design e certificazioni ISO. Una formazione costruita su moduli teorici, laboratori pratici e stage in azienda, con l’obiettivo di costruire competenze spendibili subito nel mondo del lavoro.

"La conferma del corso a Pisa rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani del territorio", ha detto Francesco Macrì, Presidente di Estra Spa e della Fondazione ITS. "Il modello ITS non è una scuola nel senso tradizionale, ma un ecosistema che fa crescere insieme studenti, imprese e comunità. Pisa è pronta a diventare un laboratorio permanente di sostenibilità".