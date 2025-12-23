Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 17:30 METEO:PISA13°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
martedì 23 dicembre 2025
Tutti i titoli:
Pisa-Juventus arbitrata da Maresca Accolti i cinque studenti palestinesi a Pisa Cascina, allarme sicurezza in centro Genoa-Pisa, vendita libera ai tifosi nerazzurri
corriere tv
«Out of office», quando le vacanze si dilatano sembrano un letargo economico
«Out of office», quando le vacanze si dilatano sembrano un letargo economico

Attualità martedì 23 dicembre 2025 ore 17:30

Accolti i cinque studenti palestinesi a Pisa

Condividi

Cerimonia di benvenuto per i cinque nuovi studenti arrivati dalla Palestina grazie ai corridoi universitari e ai progetti di cooperazione



PISA — Un momento di grande valore umano e culturale nel Palazzo della Sapienza, dove l’Università di Pisa ha accolto ufficialmente cinque studenti arrivati dalla Palestina grazie a progetti di cooperazione internazionale e corridoi universitari. Un gesto concreto che conferma l’impegno dell’Ateneo verso la pace, il diritto allo studio e l’inclusione.

"La loro presenza all'interno dei nostri corsi rappresenta una concreta opportunità di arricchimento culturale e umano – ha dichiarato il rettore Riccardo Zucchi – per un ateneo come il nostro che si basa sul rispetto e la valorizzazione di tutte le culture. Accogliere studentesse e studenti provenienti da contesti segnati da conflitti significa difendere in modo concreto il diritto all’istruzione superiore, offrendo opportunità reali di crescita e di futuro".

Alla cerimonia hanno preso parte anche la prorettrice Enza Pellecchia, il prorettore Giovanni Federico Gronchi, il vicario della Questura Antonio Soluri e l’assessora Frida Scarpa.

"Con l’arrivo di questi primi studenti abbiamo mantenuto la promessa fatta alla nostra comunità universitaria – ha detto Pellecchia –. Il percorso che li ha portati a Pisa è stato lungo ed emotivamente importante per noi tutte e tutti. Loro manifestano gratitudine per noi, ma siamo noi a ringraziare loro, perché ci consentono di restare umani".

I cinque studenti sono iscritti a vari corsi di laurea magistrale: da “Economics” a “Data Science”, da “Scienze per la Pace” a “Performing Arts and Communication” e “Exploration and Applied Geophysics”. Arrivano da percorsi diversi, ma tutti segnati dalla determinazione di continuare a studiare nonostante le difficoltà del proprio contesto di provenienza.

"A partire dall’Aprile 2024 – ha aggiunto Gronchi – l’Università di Pisa ha rafforzato il proprio impegno nello sviluppo di collaborazioni e nell’attivazione di corridoi universitari per la Palestina. Vogliamo offrire sostegno concreto agli studenti provenienti da aree segnate da conflitti, promuovendo inclusione e cooperazione internazionale".

Il Centro Linguistico di Ateneo offrirà loro corsi di italiano per facilitare l’inserimento, mentre il DSU Toscana e la Fondazione Lasciti dell’Ateneo contribuiscono a sostenere il percorso formativo.

L’iniziativa ha visto anche la collaborazione della Croce Rossa Italiana, dell’associazione “Fiori dai Cannoni” e dell’Associazione Sante Malatesta, che hanno reso possibile questo importante passo.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Per l'olandese ora un lavoro graduale tra differenziato e gruppo. Obiettivo rientro pieno nella seconda metà di Gennaio.
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Pierantonio Pardi

new
Franco Cambi

LE PREGIATE PENNE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Pisa Sporting Club

Pisa-Juventus arbitrata da Maresca

Attualità

Accolti i cinque studenti palestinesi a Pisa

Attualità

Cascina, allarme sicurezza in centro

Pisa Sporting Club

Genoa-Pisa, vendita libera ai tifosi nerazzurri