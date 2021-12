​Acquistare online la carta per la stampante: costi e vantaggi

L’acquisto dei consumabili rappresenta uno dei costi più consistenti e ricorrenti di un’attività

TOSCANA — Stampanti e fotocopiatrici sono strumenti utilizzati in qualsiasi ufficio, dal piccolo studio professionale alla grande azienda, o addirittura anche in casa, dove ormai è spesso presente almeno una stampante.

Questo significa che l’acquisto dei consumabili rappresenta uno dei costi più consistenti e ricorrenti di un’attività, non solo per un ufficio di grandi dimensioni ma anche per chi ha allestito una postazione di lavoro nel proprio appartamento.

La possibilità di acquistare online la carta per la stampante offre diversi vantaggi, prima di tutto permette di ricevere la quantità desiderata direttamente al proprio recapito, a casa o in ufficio, inoltre, è spesso possibile accedere ad interessanti offerte e fare una buona scorta di carta da stampa ad un prezzo vantaggioso.

Infatti, scegliere la carta A4 più economica non significa certo rinunciare alla qualità, ma semplicemente ottimizzare i costi selezionando il tipo di carta più adatto per svolgere il proprio lavoro.

Come scegliere la carta per la stampante

In commercio si trovano tantissime varietà di carta per la stampante, dalla più economica alla più raffinata, bianca o colorata, con finitura diversa. Il consiglio è quello di valutare attentamente la destinazione di utilizzo, ovvero se si tratta di stampare documenti importanti, lettere e simili, oppure semplicemente di stampati per uso personale o interno.

Per tutti gli stampati ufficiali, documenti da inviare a clienti o collaboratori, fatture, listini prezzi, cataloghi e così via, si consiglia di scegliere una carta di ottima qualità, di una grammatura non troppo bassa, resistente e in grado di garantire una buona definizione, soprattutto quando l’esigenza è quella di stampare disegni molto ricchi di particolari.

Al contrario, quando è necessario stampare documenti o materiale per uso personale, ad esempio manuali, dispense da leggere, testi da controllare e simili, si può tranquillamente orientarsi verso carta riciclata o comunque molto più economica, e di spessore più sottile.

In ogni caso, come abbiamo detto, anche la carta meno costosa offre ottime qualità di resistenza e definizione, e nella maggior parte dei casi si rivela la soluzione ideale.

Carta colorata e cartoncino per lavori particolari

In alcune occasioni può essere invece indicata la carta di un colore differente dal bianco: tinte pastello, colori sfumati, effetto filigrana, colori vivaci e altro.

L’uso della carta colorata è indicato quando si desidera stampare lettere relative ad un evento particolare, ad esempio un invito per una riunione, una presentazione di un prodotto o l’inaugurazione di un nuovo ufficio.

Il cartoncino si addice invece alla stampa di documenti più personali, ad esempio inviti ad un ricevimento, ad una cena, ad una festa di compleanno o in qualsiasi altra occasione speciale. Anche il cartoncino è disponibile in diversi colori e grammature, si raccomanda sempre di verificare che la propria stampante ne supporti lo spessore.

Un altro elemento da considerare nella scelta della carta è la tecnologia di stampa: per le stampanti fotografiche, ad esempio è necessario utilizzare una carta apposita, che permetta di ottenere la massima definizione possibile e di rendere perfettamente le sfumature di colore.