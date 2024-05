Auletta, "Ci sono altri siti Keu a Pisa?"

Il consigliere di opposizione, dopo le notizie su possibili ulteriori siti contaminati, chiede chiarezza in Consiglio comunale: "Serve trasparenza"

PISA — "Fra i nuovi siti contaminati dal Keu ce ne sono alcuni anche nel territorio comunale di Pisa?". La domanda, che verrà posta anche durante il question time del Consiglio comunale di oggi, lunedì 6 Maggio, arriva da Ciccio Auletta, consigliere di Una Città in Comune.

Auletta, nello specifico, fa riferimento all'ipotesi che i 13 siti contaminati della Toscana non siano gli unici a essere interessati dalla presenza di Keu. "In questi giorni, infatti, è apparsa la notizia confermata dalla stessa assessora regionale all’Ambiente che vi sono altri siti coinvolti dagli sversamenti e che sono in corso delle verifiche - ha spiegato Auletta - questa notizia di possibili ulteriori aree inquinate con ceneri tossiche si aggiunge così alle migliaia e migliaia di tonnellate di rifiuti contaminati utilizzati illegalmente e già individuati che hanno avvelenato la nostra terra per un lungo periodo".

"La cittadinanza ha diritto di sapere quanti sono questi siti e dove si trovano e di capire perché solo a tre anni dallo scoppio dell’inchiesta emerge questo possibile ulteriore inquinamento - ha concluso - dovere in primo luogo della politica è dare chiarimenti e risposte ai cittadini e alle cittadine su questioni di primaria importanza. Un'operazione di trasparenza che, fino a oggi, chi governa dal livello nazionale a quello regionale non ha fatto e continua a non fare, procedendo invece ad allentare vincoli e controlli, aumentando le deroghe e la deregolamentazione a favore degli interessi delle aziende e dei profitti privati".