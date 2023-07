Bando europeo premia gli atenei pisani

A Università di Pisa, Scuola Normale e Sant’Anna un finanziamento dal bando per le alleanze universitarie lanciato dalla Commissione Europea

PISA — Ci sono anche i tre atenei pisani tra i vincitori del bando europeo Alleanze universitarie Erasmus+ 2023. L’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant’Anna riceveranno un finanziamento per rafforzare e ampliare la cooperazione nei loro rispettivi partenariati. L'annuncio arriva per mezzo di una nota trasmessa dalla Regione.

Nell'elenco dei progetti selezionati, reso noto oggi dalla Commissione europea, figura anche l'università di Firenze. “Un ottimo risultato per queste quattro realtà universitarie toscane - sottolinea Alessandra Nardini, assessora regionale a istruzione, formazione, università e ricerca - Attraverso Tour4eu, l’associazione di diritto belga che riunisce le nostre sette istituzioni universitarie e la Regione Toscana, abbiamo sempre cercato di supportare gli atenei toscani nell’intercettare al meglio le opportunità offerte, in particolare in ambito europeo. Quest’ultimo successo sottolinea ulteriormente gli importanti risultati raggiunti e la qualità delle noste università e scuole”.

Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant'Anna riceveranno un finanziamento all'interno dell'Alleanza universitaria Eelisa, alleanza europea per l'apprendimento dell'ingegneria e l'innovazione e la scienza lanciata nel 2021: la prima alleanza di questo tipo, che riunisce gli istituti di istruzione superiore di tutta Europa per definire e implementare un modello comune di ingegneria europea radicata nelle esigenze della società. L’Università di Pisa è risultata vincitrice nell'ambito dell'Alleanza universitaria Circle-U, un'iniziativa trasformativa che mira a creare università europee inclusive, ad alta intensità di ricerca e interdisciplinari. L’ateneo pisano entra formalmente nell’alleanza al fianco dell’Università di Vienna a seguito di un’iniziale collaborazione informale. Attraverso sforzi congiunti con studenti, personale e partner di vari settori, l’alleanza Circle-U cercherà di sviluppare competenze e soluzioni per affrontare le sfide incombenti in Europa e nel resto del mondo.