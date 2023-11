Accatastamento di stufe e caminetti, un incontro

Promosso dal Comune, vedrà la partecipazione del personale dell’Agenzia regionale recupero risorse per chiarire tutti gli aspetti legati all’obbligo

CALCI — Un incontro pubblico per spiegare e chiarire tutti gli aspetti legati all’obbligo di accatastamento di caminetti, stufe e impianti alimentati a biomasse. L’incontro, promosso dal Comune di Calci, è in programma per lunedì 27 Novembre alle 21 nella sala consiliare del Municipio, con la partecipazione del personale dell’Agenzia regionale recupero risorse (Arrr).

L'accatastamento dovrà avvenire entro il 31 Luglio 2024. “L’introduzione dell’obbligo di accatastamento dei caminetti e le procedure necessarie per adempiere a questa legge regionale – spiega il sindaco, Massimiliano Ghimenti – ha creato molti dubbi fra i cittadini, che si sono rivolti al Comune, l’ente a loro più vicino, per ottenere chiarimenti. Così abbiamo chiesto a Regione e ad Arrr di poter svolgere sul territorio un incontro pubblico dedicato e, grazie all’assessora Monni e all’Agenzia, lunedì 27 Novembre tutti avranno modo di ottenere i chiarimenti che desiderano”.

L'obbligo introdotto dalla Regione Toscana nasce dalla necessità di conoscere il numero degli impianti a biomasse presenti sul territorio in modo da dare una risposta coerente al problema dell'inquinamento atmosferico. "Non ha quindi alcun intento restrittivo nei confronti dei cittadini" spiega il Comune.

L'incontro di lunedì potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Comune di Calci, con possibilità di intervenire da remoto attraverso questo link.

Per l’accatastamento è stata attivata una procedura semplificata online sul sito Siert e a disposizione dei cittadini, per ulteriori chiarimenti, sono a disposizione lo stesso sito Siert, il numero verde di Arrr 800.151822 e, per i cittadini di Calci, l’ufficio Arrr di Pisa di Lungarno Pacinotti 49, Pisa, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì in orario 9-12 e il martedì e giovedì anche in orario 14-16 (tel. 050.970087, Fax 050.3136259, email info.citnord@siert.regione.toscana.it)