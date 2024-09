Calci, nuovo servizio medico al distretto Usl

Sarà possibile sottoporsi a visita cardiologica e all'elettrocardiogramma. Ghimenti: "Lavoriamo assieme ad Asl per incrementare i servizi"

CALCI — Dai primi giorni di Ottobre a Calci sarà possibile sottoporsi a visite cardiologiche ed a elettrocardiogramma dato che ogni giovedì dalle 8 alle 12 sarà presente, nel distretto sociosanitario, la dottoressa Paola Bendinelli, cardiologa specializzata in ecocardiografia.

Grazie alla possibilità di usufruire di visite cardiologiche il distretto usl Toscana Nord Ovest e la Società della Salute pisana si arricchiscono di un nuovo servizio, oltre ai prelievi di sangue ed allo screening oncologico per il colon retto; senza dimenticare tutte le operazioni che possono essere effettuate tramite il Centro Unico di Prenotazioni decentrato di Calci.

"Già nei nostri programmi di mandato delle precedenti consiliature, avevano preso l'impegno, scritto nero su bianco - ha detto il sindaco Massimiliano Ghimenti - di lavorare affinché il distretto socio-sanitario fosse valorizzato a livello di struttura e, infatti, in questi anni sono stati realizzati importanti interventi di valorizzazione e riqualificazione, come ad esempio la climatizzazione dei locali".

"Nel nostro attuale programma, - ha concluso - abbiamo inserito l'obiettivo preciso di salvaguardare non solo i servizi già esistenti, ma di lavorare assieme ad Asl e SdS per incrementarli. Per questo siamo molto contenti di esser già riusciti a rispettare questo impegno, intanto con l'avvio di un così importante servizio".