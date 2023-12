Valgraziosa terra di presepi con tre installazioni

Dai presepi dei Meucci alla Certosa al presepe di Tre Colli fino a quello di Nicosia: gli allestimenti fanno parte della rete nazionale dedicata

CALCI — Due sono già stati inaugurati, mentre il terzo sarà pronto per il 16 Dicembre. In ogni caso, tutti e tre i presepi della Valgraziosa aderiscono a Terre di Presepi, la rete che unisce e coordina i numerosi presepi in Toscana e in Italia.

Visitabili in questi giorni sono il presepe di Tre Colli, allestito al Santuario della Madonna delle Grazie, e i presepi storici meccanici dei Meucci, oggi custoditi ed esposti dal Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, nella Certosa di Calci. Resta invece da inaugurare il presepe di Nicosia, che appunto sarà aperto sabato prossimo, 16 Dicembre.

I presepi storici meccanici dei Meucci saranno visitabili fino a domenica 28 Gennaio 2024, in orario di apertura del Museo di Storia Naturale. Questi presepi furono pensati e realizzati intorno alla metà del secolo scorso dalle mani sapienti dei calcesani Alberto e Renzo Meucci, con l’aiuto di validi collaboratori. Dopo il primo presepe, risalente al Natale del 1948, ne vennero costruiti altri che Renzo e Alberto portarono a Pisa, Livorno, Bologna, Verona, Milano, Torino, Parma, Ferrara, Roma e persino a Bogotà, in Colombia.

Il presepe di Tre Colli, invece, è realizzato da alcuni cittadini con cura certosina all'interno del suggestivo Santuario della Madonna delle Grazie, con il supporto dell’Unità Pastorale della Valgraziosa. Apertura al pubblico nel fine settimana, il sabato dalle 14,30 alle 18 e la domenica dalle 14,30 alle 18,30, poi tutti i giorni tra il 23 Dicembre e il 6 Gennaio 2024 in orario pomeridiano. E ancora fino al 28 Gennaio, il sabato e la domenica dalle 14,30 alle 18.

A Nicosia, invece, sarà inaugurato "Il presepio che cresce", con il concerto della Premiata Filarmonica "Verdi" di Calci e lo svelamento del nuovo personaggio realizzato quest'anno per arricchire questa Natività, iniziata 25 anni fa dalla Parrocchia di Sant'Agostino e portata avanti fino ad oggi con il sostegno dell'associazione Nicosia Nostra.