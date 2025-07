Caos handling a Pisa, scatta la protesta

Turni massacranti, pochi mezzi e diritti negati: i sindacati attaccano Consulta e chiedono un incontro urgente al Prefetto.

PISA — È stato proclamato lo stato di agitazione per i lavoratori dell’handling aeroportuale di Pisa e Firenze. A lanciare l’allarme sono le sigle Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti Toscana e Cub Trasporti, che denunciano una situazione ormai insostenibile negli scali gestiti da Toscana Aeroporti, con circa 150 addetti coinvolti.

La scintilla è arrivata dopo il fallimento della prima fase di raffreddamento con la società Consulta Spa, responsabile dell’assistenza a terra. Secondo i sindacati, “la società Consulta – invece di avviare un confronto costruttivo – continua a eludere le richieste sindacali e viola sistematicamente il CCNL del Trasporto Aereo, in particolare sull’organizzazione degli orari di lavoro”.

Le condizioni denunciate dai lavoratori sono pesanti: turni di lavoro definiti “fortemente penalizzanti”, soprattutto per chi è stato recentemente internalizzato, e una “grave carenza di mezzi operativi nei piazzali aeroportuali”. A questo si aggiunge una “disorganizzazione strutturale tra le aziende” che rischia di danneggiare non solo i dipendenti, ma anche l’esperienza dei passeggeri.

La situazione, secondo le organizzazioni sindacali, è figlia dello “spezzatino aeroportuale che ha innescato una pericolosa corsa al massimo profitto a discapito della qualità, della sicurezza e delle condizioni di lavoro”. In pratica, troppe società operano all’interno degli scali senza una regia comune, aumentando il caos e riducendo gli investimenti.

Nel mirino anche Toscana Aeroporti, accusata di non aver rinnovato il protocollo sugli scali toscani avviato nel Settembre 2024. “Purtroppo, la mancata adesione al rinnovo dello stesso da parte del gestore Toscana Aeroporti s.p.a. ha interrotto bruscamente quel percorso”, hanno fatto sapere i sindacati.

Tutto questo mentre i numeri di traffico e i profitti degli aeroporti toscani crescono. “Nei cieli toscani volano i profitti ma per questi lavoratori è caos”, hanno commentato. In particolare, Consulta viene accusata di non erogare nemmeno il premio di produzione ai dipendenti di Pisa e Firenze, nonostante lo faccia in altri scali italiani.

Anche la Cub Trasporti ha avviato un proprio percorso, parallelo a quello delle altre sigle, con la chiusura negativa della prima fase e la richiesta di avvio della seconda, coinvolgendo i Prefetti di Pisa e Firenze. “Per quanto ci riguarda si tratta di percorsi che dovranno confluire e unirsi perché l’unità dei lavoratori porterà benefici alle comuni istanze”, ha fatto sapere il sindacato di base.

La Cub ha denunciato condizioni di lavoro ancora più dettagliate: “Orari spezzati, organizzazione a dir poco discutibile, mancanza di strumenti di lavoro, mancato lavaggio delle divise, dpi inadeguati”. Secondo il sindacato, “questo spezzatino alla fine fa comodo a tutte le società per abbattere i costi accrescendo i carichi di lavoro”.

I sindacati hanno chiesto alla Prefettura di Firenze la convocazione urgente di un tavolo con Consulta per trovare soluzioni rapide. “Serve un cambio di rotta immediato per garantire qualità del servizio, diritti dei lavoratori e sostenibilità del sistema aeroportuale toscano”, è l’appello congiunto rivolto anche alle istituzioni, agli enti di controllo e a tutti i soggetti coinvolti nel trasporto aereo.