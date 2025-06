Toscana Aeroporti in consiglio comunale

Tagli ai Vigili del Fuoco, gare per appalti e incertezze su handling: Auletta chiede un confronto urgente in Consiglio comunale

PISA — Una situazione sempre più tesa si sta delineando attorno all’aeroporto Galilei, dove lavoratori e sindacati denunciano da mesi una gestione che punta al profitto sacrificando occupazione, sicurezza e diritti. A rilanciare l’allarme è il consigliere comunale Ciccio Auletta, che ha chiesto la convocazione di una seduta del Consiglio comunale per discutere della condotta di Toscana Aeroporti.

“Tra riduzione dei posti di lavoro e tagli alla sicurezza – ha spiegato Auletta – è evidente come siano i lavoratori e le lavoratrici a pagare il prezzo delle scelte aziendali”. Al centro delle critiche, la conferma del declassamento dell’aeroporto con un taglio di 16 unità dei Vigili del Fuoco, denunciato a più riprese dai sindacati, senza alcuna presa di posizione da parte della società.

Ma i problemi non si fermano qui. Da oltre un anno è aperta la vertenza sull’appalto ICTS per la sicurezza, con Toscana Aeroporti accusata di voler applicare il contratto della vigilanza privata invece di quello del trasporto aereo, riducendo così tutele e salari. “Non si può ignorare il valore e la professionalità di chi garantisce la sicurezza dello scalo”, ha sottolineato Auletta, chiedendo chiarimenti sullo stato della gara ancora in sospeso.

Altro nodo è quello dell’handling, con i bandi in arrivo per un servizio che la società vuole esternalizzare da anni. “La preoccupazione è altissima – ha aggiunto Auletta – perché l’uscita dell’appalto potrebbe significare perdita di posti di lavoro, riduzione di stipendi e peggioramento delle condizioni operative, già oggi denunciate da chi lavora nel settore”.

Secondo Auletta serve una presa di posizione chiara dei soci pubblici, a partire dal Comune, all’interno del consiglio di amministrazione. “La chiusura al dialogo e l’assenza di un aggiornamento del protocollo su lavoro e sviluppo – ha concluso Auletta– rappresentano un segnale gravissimo. I lavoratori meritano garanzie, rispetto e certezze”. La discussione ora passa all’aula consiliare.