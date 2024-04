Addio a Franco Viegi, ex sindaco per 10 anni

Fu primo cittadino tra il 1980 e il 1990, quindi volto della Sat, la società che gestiva lo scalo di Pisa prima della nascita della Toscana Aeroporti

CASCINA — Se n'è andato a 90 anni Franco Viegi, sindaco di Cascina dal 1980 al 1990 e tra i fautori del rilancio dell'aeroporto di Pisa, attraverso la vecchia società Sat, rimasta in controllo sino al 2015.

"Cascinese da tempo residente a Pisa, è stato a lungo una figura di riferimento per il mondo della politica e dell'amministrazione nell'intera Provincia - ha ricordato il sindaco Michelangelo Betti - invio le mie più sentite condoglianze anche a nome dell'amministrazione comunale di Cascina".

Dopo l'esperienza decennale come primo cittadino, Viegi ricoprì appunto ruoli apicali nella Sat, dove ha lavorato prima come vice e poi come presidente. Proprio durante quegli anni, l'aeroporto di Pisa, con l'apertura dello scalo di Firenze, cominciò a perdere passeggeri e la Sat entrò in una fase complicata: grazie a Viegi, però, il "Galilei" richiamò l'attenzione delle compagnie low cost, conquistando un importante segmento di mercato.

Quindi, a metà anni Novanta, fu anche fautore della riorganizzazione aziendale, con l'ingresso in società dei soci privati come la Piaggio e la Società Industriale Partecipazioni. Infine, come detto, la nascita dell'attuale Toscana Aeroporti, con la cessione delle attività di Sat dopo oltre 35 anni.