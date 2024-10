Contributo della Regione per la Città del Teatro

150mila euro per terminare i lavori di ristrutturazione. Betti: "Potranno essere completate zone importanti per le attività teatrali"

CASCINA — Nella variazione di bilancio approntata dalla Regione Toscana è stato approvato il contributo di 150mila euro che andrà alla Fondazione Sipario Toscana onlus per portare a termine i lavori di ristrutturazione dello stabile della Città del Teatro.

"Arriva un riconoscimento importante da parte della Regione e al quale hanno lavorato anche i gruppi consiliari per un percorso di ristrutturazione che va avanti già da diversi mesi - hanno sottolineato il sindaco Michelangelo Betti e l’assessore Claudio Loconsole - i lavori sono partiti grazie a fondi del Pnrr ma ora, proprio grazie all’impegno della Regione, potranno essere ristrutturate parti importanti per le attività teatrali anche se non strettamente collegate al lavoro di scena".

"Il teatro di Cascina - ha concluso il sindaco - esiste ormai da diversi decenni: era nato come opera di rigenerazione urbana che è stata effettuata su un immobile ampiamente in cemento armato e periodicamente quel tipo di struttura necessita di manutenzioni importanti. Oltretutto si parla di uno spazio teatrale di circa 5.000 metri quadrati, per cui è banale pensare, in termini di lavoro e di risorse, quanto sia necessario intervenire per mantenere la struttura in piena efficienza".