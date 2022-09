La viabilità cambia di notte per la rotatoria

I lavori di riqualificazione della rotonda della Torre Eiffel richiedono una notte di divieti e modifiche: ecco quali saranno le strade interessate

CASCINA — Per ultimare i lavori di asfaltatura della rotatoria della Torre Eiffel, all'intersezione tra via Tosco Romagnola e via Nazario Sauro, scatteranno delle modifiche alla circolazione e alla sosta in alcune strade nelle vicinanze.

"Finalmente riusciamo a completare un intervento atteso da anni - ha commentato il vicesindaco Cristiano Masi - siamo molto soddisfatti per un lavoro importante che non solo riqualifica la Torre Eiffel dedicata all’aviatore cascinese Giuseppe Cei, ma ripristina anche un tratto viario fondamentale per Cascina che era mal messo da troppi anni".

Attraverso un'ordinanza, l'amministrazione ha stabilito che nella nottata tra il 9 e il 10 Settembre, dalle 22 alle 9 del mattino, sarà chiusa al traffico la via Nazario Sauro nel tratto tra via Terracini e via del Fosso vecchio, con l'eccezione dei residenti in tale tratto. Chiusura anche per la Tosco Romagnola fra via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Bacci, con la medesima eccezione per i residenti.

Sarà poi istituito il doppio senso di marcia in via Bacci con divieto di sosta con rimozione coatta. Previsto anche il ripristino del doppio senso di marcia in via Cesare Battisti nel tratto tra via Nazario Sauro a via Cavalieri di Vittorio Veneto, con divieto di sosta e rimozione coatta su entrambi i lati nel tratto tra la via Tosco Romagnola e via Montanara.