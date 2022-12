Le feste continuano anche dopo Natale

Biblioteca comunale e chiesa dei santi Benedetto e Lucia al centro delle nuove iniziative del cartellone di eventi pensato dall'amministrazione

CASCINA — Il calendario di eventi cascinese per le festività natalizie riparte dalla biblioteca comunale "Peppino Impastato". Domani, martedì 27 Dicembre, così come nei due giorni successivi, dalle 15,30 alle 18,30, si radunerà una piccola tribù di appassionati di scienza pronti che, per i bambini tra i 6 e i 10 anni, condivideranno esperimenti, attività e giochi scientifici in un perfetto clima di festa.

Ancora domani, poi, la biblioteca ospiterà "Histoire du tango", il concerto con le musiche di Astor Piazzolla, che si terrà alle 19 nella sala gipsoteca. Protagonisti saranno Massimo Signorini alla fisarmonica, Roberto Cecchetti al violino e Fabio De Ranieri alla chitarra.

Quindi, mercoledì 28 Dicembre, alla Chiesa dei santi Benedetto e Lucia, ci sarà lo spettacolo "W La Banda", il concerto della banda giovanile della Filarmonica Municipale "Puccini".

Giovedì 29, infine, nuovamente in biblioteca con un talk tutto da ridere: la gipsoteca ospiterà "Salutiamo il 2022 con i protagonisti dei Delitti del Barlume", un incontro con gli attori Atos Davini, Massimo Paganelli e Marcello Marziali, condotto da Massimo Marini, per andare a scavare anche nel dietro le quinte e scoprire i segreti del successo della seguitissima serie.