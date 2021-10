Lega, nuova sede e poi a cena con Dante e Galilei

Matteo Messina Denaro, il Tg2 mostra il suo volto in un video del 2009

Inaugurazione con l'europarlamentare Susanna Ceccardi, la deputata Donatella Legnaioli e la segretaria e consigliera regionale Elena Meini

CASCINA — Alle 18 di domani, sabato 2 Ottobre, si terrà l'inaugurazione della nuova sede della Lega Salvini Premier di Cascina. L'appuntamento è in Piazza dei Caduti dove, il segretario cittadino e consigliera regionale Elena Meini, l'eurodeputata Susanna Ceccardi e la deputata Donatella Legnaioli, insieme ai militanti che tanto hanno lavorato per realizzare questa sede presenteranno alla cittadinanza e ai simpatizzanti i nuovi locali che ospiteranno le attività politiche locali del Carroccio.

"La vecchia sede non era più idonea - hanno spiegato Ceccardi, Legnaioli e Meini - nonostante la pandemia, il partito ha continuato a macinare tesserati, rendendo la vecchia location troppo piccola per ospitarli tutti. Invitiamo gli iscritti e tutti i cittadini a partecipare a questa inaugurazione, il cambiamento passa inevitabilmente dalla partecipazione attiva del popolo. Questa nuova sede sarà il punto di ripartenza post pandemia per continuare a dialogare con i cascinesi”.

La sede sarà aperta lunedì, mercoledì pomeriggio e giovedì e sabato mattina. “Sarà a disposizione di chiunque voglia avvicinarsi alla Lega oppure abbia delle segnalazioni da fare ai consiglieri comunali, regionali oppure ai nostri parlamentari”.

"La serata - hanno aggiunto dalla Lega - proseguirà con una cena molto particolare presso il Ristorante la Grotta, sempre a Cascina, dedicata al “parallelo” tra due geni toscani: Galileo e Dante. Dopo le letture dall’Inferno, del regista e attore, Andrea Buscemi, e di Susanna Ceccardi, il professor Vincenzo Vespri, ordinario di Analisi Matematica presso l'Università di Firenze, illustrerà quali poco conosciuti legami esistano tra il padre della scienza moderna e l’autore della Divina Commedia. Modera il giornalista Marco Bazzichi".