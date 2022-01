Violento scontro tra moto e furgone

Quando Metsola non strinse la mano a Muscat

L'incidente è avvenuto a Navacchio. Il motociclista, sbalzato dal mezzo, è finito prima contro il guard-rail e poi nella scarpata a bordo strada

CASCINA — Attorno alle 11,30 di questa mattina una moto e un furgone si sono scontrati. Ad avere la peggio il motociclista, sbalzato contro il guard-rail e finito nella scarpata a bordo strada. L'incidente è avvenuto in via Fosso Vecchio, in prossimità del cavalcavia sulla FiPiLi.

Il centauro, un 53enne di Prato, non ha mai perso conoscenza ma ha riportato diversi trami. Soccorso da un'ambulanza della Pubblica assistenza di Pisa, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Cisanello.

Soccorso anche l'uomo al volante del furgone, un 63enne di Ponsacco.