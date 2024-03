Cisterna carica di percolato si ribalta in Fipili

L'incidente è avvenuto questa mattina nel tratto tra Cascina e Navacchio, in direzione Pisa. Sul posto vigili del fuoco, Arpat e Avr

CASCINA — Dopo il maxi tamponamento a catena che nel tardo pomeriggio di ieri ha innescato rallentamenti e disagi alla circolazione in FiPili con code fino a 7 chilometri, questa mattina sulla strada di grande comunicazione si è verificato un altro incidente.

Il sinistro ha visto coinvolta un'autocisterna carica di percolato che per motivi ancora imprecisati si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che ha messo in sicurezza l'area e avviato le operazioni per la rimozione del mezzo tramite autogru.

Il conducente lievemente ferito è stato affidato al 118. Sul posto anche Arpat, polizia stradale e Avr.

Il sinistro è avvenuto all'altezza di Latignano, in direzione Pisa, dove Muoversi in Toscana ha segnalato code per 4 chilometri. Prevista nel primo pomeriggio la risoluzione del blocco che si è formato a seguito dell'intraversamento dell'autocisterna.