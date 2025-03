Regionali, 12 podi per la Nuoto Uisp 2003

Ottimi risultati per la compagine cascinese che ha collezionato 12 podi, di cui 3 ori, 4 medaglie d'argento e 5 di bronzo

CASCINA — Si sono svolti nella piscina Rosi La Bastia di Livorno i Campionati Regionali FIN di nuoto invernali riservati alle categorie ragazzi, juniores, cadetti e senior del settore femminile. La compagine cascinese rinforzata ormai da 2 anni dai ragazzi tesserati per Abc Nuoto di Pisa si sono presentati come la sesta forza per numero di qualificati e numero di gare, infatti si sono qualificate 30 femmine per un totale di 97 gare oltre alle staffette.

Al termine dei 3 giorni di gare la compagine arancione ha collezionato 12 podi di cui 3 oro, 4 argento e 5 bronzo e nelle classifiche a squadra è 18° tra le ragazze, 6° tra le juniores e le seniores ed addirittura 3° forza in toscana tra le cadette dimostrando la qualità delle nuotatrici pisane.

Nello specifico in grande evidenza Asia Rossi classe 2007 che, nonostante stia preparando l’appuntamento principale che saranno i prossimi Campionati italiani in aprile, si laurea campionessa regionale nelle gare a farfalla sia dei 100 che nei 50, oltre ad un ottimo 200 per lei inusuale dove centra comunque l’argento ed il tempo limite per i Criteria Nazionali di Riccione. Così come ha fatto anche nelle altre gare compresi i 200 misti.

Si aggiudica il titolo di campionessa regionale Matilde Bertolone classe 2008 nella gara veloce dei 50 dorso e sale sul secondo gradino del podio nella doppia distanza, confermandosi una delle migliori dorsiste del panorama regionale toscano. Clamoroso regionale di Matilde Corucci classe 2006 che si aggiudica il titolo di vice campionessa regionale nella gara dei 50 dorso e sale sul terzo gradino del podio anche nella gara veloce dello stile libero, oltre ad aver abbassato i propri personali e sfiorato il podio anche nelle gare dei 100 metri a stile, dorso e farfalla.

Anche Giulia Meucci classe 2008 non si è fatta attendere, nonostante sia carica di lavoro in previsione dei prossimi criteria italiani dove gareggerà nei 50, 100, 200 e 400 stile si aggiudica l’argento nei 50 stile a pochi centesimi dal titolo ed il bronzo nei 50 farfalla oltre ad un fondamentale contributo per le medaglie delle staffette cadette. L’ultima medaglia individuale è arrivata dopo una gara combattutissima e difficilissima con Adele Capiluppi classe 2011 nei 1500 stile libero, dove si piazza al terzo posto abbassando il proprio personale di 28 secondi sorprendendo tutto il campo partenti ed anche i propri allenatori.

Capitolo a parte meritano le staffette. La Nuoto Uisp 2003 ne ha schierate 9 tutte piazzate entro l’ottava posizione composte da Aurora Martellucci, Elisa Meucci, Natalia Meucci, Lavinia Mingione, Matilde Turi, Lara Coppoli, Angelica Lombardi, Ludovica De Masi, Lucrezia Favaro, Giulia Ferraro, Zoe Giusti. Tra le staffette cadette in grande evidenza infatti la 4X100 stile e la 4x200 stile che sono entrambe arrivate al terzo posto grazie alle 4 strepitose atlete Mattei Virginia, Asia Rossi, Matilde Bertolone e Giulia Meucci.

Grandi prestazioni di Maria Enrica Carbone per la prima volta al campionato regionale toscano che sfiora il podio a farfalla per pochi centesimi, Amelia Lorena Gotta, Martina Impieri, Alice e Giulia Lo Iacono, Azzurra Lorenzi, Giorgia Manzo, Irene Profili Paoli, Emma Riela, Martina Rossi e Letizia Sbrana.