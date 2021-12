L'appello del no vax che era finito in terapia intensiva: «Qui è un inferno, si muore davvero, non è uno scherzo» L'appello del no vax che era finito in terapia intensiva: «Qui è un inferno, si muore davvero, non è uno scherzo»

Attualità venerdì 17 dicembre 2021 ore 09:29

La Sepi trasloca in via Tosco-Romagnola

Gli uffici con sede in via Palestro si trasferiscono nei locali della ex mostra del mobile. Chiusure programmate a Dicembre e Gennaio

CASCINA — Gli uffici di Sepi di via Palestro si trasferiscono in via Tosco-Romagnola nella ex mostra del mobile. Per permettere tale operazione, gli uffici di Sepi sul comune di Cascina rimarranno chiusi alla ricezione del pubblico dal 3 al 7 Gennaio. La società informa inoltre che gli uffici di Cascina rimarranno chiusi al pubblico anche nei giorni 24 e 31 Dicembre.