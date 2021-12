Si potano gli alberi, stop al traffico

Lunedì 13 e martedì 14 Dicembre via Titignano sarà chiusa al traffico per la potatura degli alberi che costeggiano la strada

CASCINA — Lunedì 13 e martedì 14 Dicembre via Titignano sarà chiusa al traffico per la potatura degli alberi che costeggiano la strada.

Lunedì dalle 8 alle 17,30 verrà chiuso il tratto tra l'intersezione con Via Del Torto e Via G. Barsotti per effettuare manutenzione degli olmi.

Il giorno seguente, con lo stesso orario, sarà invece chiuso il tratto tra l'intersezione con Via G. Barsotti e Via T. Meliani. Durante l'intervento stop al traffico in direzione sud-nord (da Via Fosso Vecchio verso il sottopasso di Via Titignano).