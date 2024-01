Trattori in corteo, è il "funerale dell'agricoltura"

​Circa 150 agricoltori da tutta la provincia hanno protestato contro le politiche di settore dell'Unione Europea. Corteo di trattori in FiPiLi

CASCINA — Circa 150 agricoltori arrivati da tutta la provincia di Pisa hanno dato vita oggi con i loro trattori ad una protesta contro le politiche di settore dell'Unione Europea.

La manifestazione si è svolta nell'area commerciale di Navacchio.

I trattori si sono anche mossi in un corteo a passo d'uomo che ha interessato un tratto della Fipili e della Tosco Romagnola. Gli agricoltori, con tanto di feretro e necrologio, hanno celebrato oggi pomeriggio quello che è stato definito come il funerale dell'agricoltura italiana.

Ma quella di Cascina non è stata l'unica mobilitazione del settore avvenuta oggi in Toscana: centinaia di altri trattori si sono infatti mossi in corteo al casello Valdichiana dell'autostrada A1, un'altra cinquantina sulla strada provinciale 14 a Grosseto entrati poi fin sull'Aurelia.

Le iniziative partite oggi in tutta Italia sono state organizzate dal movimento Riscatto Agricolo.