Covid, 26 nuovi contagi nel Pisano

I dati aggiornati alle ultime 24 ore emergono dal bollettino che monitora l'andamento dell'epidemia. Il punto su contagi e ricoveri in Toscana

PISA — Nuovo aggiornamento sul fronte Coronavirus in provincia di Pisa dove, nelle ultime 24 ore, sono state rilevate 26 nuove positività.

E' quanto emerge dal bollettino regionale che monitora l'andamento dell'epidemia e fa il punto su contagi e ricoveri.

In Toscana si contano 202 nuovi contagi.

Al momento in Toscana risultano 8.204 positivi, in calo del 3,3% rispetto a ieri. Di questi 171 (19 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 6 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 335 tamponi molecolari e 2.039 tamponi antigenici rapidi: di questi l'8,5% è risultato positivo.

Escludendo i tamponi di controllo sono stati effettuati 370 test, il 54,6% dei quali è risultato positivo.