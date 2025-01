Covid, nel Pisano 30 nuovi casi in 7 giorni

​Sono 178 le nuove positività registrate in Toscana dal 26 Dicembre al 1 Gennaio. I dati aggiornati nel bollettino diffuso dalla Regione

PROVINCIA DI PISA — Sono 178 le nuove positività al Covid-19 registrate in Toscana dal 26 Dicembre al 1 Gennaio, 30 delle quali in provincia di Pisa.

Il dato arriva dal report sanitario diffuso dalla Regione che settimanalmente monitora l'andamento delle nuove positività e dei ricoveri sul territorio regionale.

Il bollettino settimanale segnala purtroppo anche 4 decessi riconducibili al virus: si tratta di un uomo e 3 donne con un'età media di 85,5 anni residenti nelle province di Firenze (2), Livorno (1) e Prato (1). Non sono invece registrati nuovi decessi riconducibili al virus in provincia di Pisa

I ricoverati con Covid-19 in Toscana sono attualmente 69 (3 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 4,2%), di cui 3 (stabili) si trovano in terapia intensiva. In 448 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (10 in più rispetto alla settimana precedente, più 2,3%).

Nell'ultima settimana, sul territorio regionale, si sono registrate 167 nuove guarigioni.