Covid, 44 nuovi contagi nel Pisano

I dati aggiornati alle ultime 24 ore emergono dal bollettino regionale che monitora l'andamento dell'epidemia sul territorio toscano

PISA — Tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono stati accertati 44 nuovi casi di Covid-19.

Sono 216 quelli registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 470 tamponi molecolari e 2.372 tamponi antigenici rapidi: di questi il 7,6% è risultato positivo. Escludendo i tamponi di controllo sono state sottoposte al test 477 persone, con un tasso di positività del 45,3%.

I dati, aggiornati alle ultime 24 ore, emergono dal bollettino regionale che monitora l'andamento dell'epidemia in Toscana. Il report non segnala nuovi decessi riconducibili al virus in provincia di Pisa.