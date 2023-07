Covid, 59 nuovi casi nel Pisano

Dal bollettino settimanale i dati che fotografano l'andamento dei contagi in Toscana. Fermi i decessi, calano gli isolamenti

PISA — Nuovo aggiornamento sul Covid-19 in Toscana. I dati diffusi dalla Regione fotografano l'andamento degli ultimi 7 giorni. Da giovedì scorso ad oggi, sul territorio regionale sono stati registrati 282 nuovi contagi (nel precedente aggiornamento erano 352). Di questi, 59 si riferiscono alla provincia di Pisa (dove nella settimana scorsa erano stati 66).

Nell'ultima settimana non sono stati registrati decessi riconducibili al virus in Toscana.

Attualmente, negli ospedali toscani si contano 68 persone ricoverate per Covid (3 in meno rispetto alla settimana precedente), nessuno dei pazienti si trova in terapia intensiva. Sono 2.126 i toscani in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano privi di sintomi: sono 349 in meno rispetto alla settimana scorsa.