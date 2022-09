Covid, 78 nuovi casi nel Pisano

William e Kate escono con Harry e Meghan dal castello di Windsor per salutare la folla

I numeri che fotografano l'andamento dell'epidemia emergono dal bollettino regionale aggiornato alle ultime ventiquattro ore

PISA — In provincia di Pisa si registrano 78 nuovi casi di Covid. I numeri che fotografano l'andamento dell'epidemia emergono dal bollettino regionale aggiornato alle ultime 24 ore.

I primi dati diffusi in mattinata dal presidente della Regione Eugenio Giani fanno anche il punto sui ricoveri nelle Aree Covid. Negli ospedali del capoluogo pisano (Cisanello e Santa Chiara) si contano attualmente 15 pazienti, 2 dei quali in terapia intensiva.

In Toscana, tra ieri e oggi, sono stati rilevati 625 nuovi contagi, emersi contagi a fronte di 5678 test (molecolari e rapidi). Il tasso delle nuove positività sul totale dei tamponi è del 11 per cento (che sale al 50,8 per cento sulle prime diagnosi).

Questa la distribuzione delle nuove positività accertate in provincia (i comuni senza cifra accanto sono quelli dove nelle ultime 24 ore non sono stati riscontrati nuovi casi):