Peluffo commissario Pd, il saluto di Sabatino

L'ormai ex segretario dà il benvenuto al deputato scelto da Schlein e rivendica i suoi risultati: "Ridato dignità e messi i conti in ordine"

PISA — È avvenuto il formale passaggio di consegne tra l'ormai ex segretario del Partito Democratico della provincia di Pisa, ovvero Oreste Sabatino, e l'onorevole dem Vinicio Peluffo, nominato da Elly Schlein come commissario della federazione pisana in vista della fase congressuale, che aveva creato non poche polemiche nelle settimane scorse.

"Concludiamo oggi un percorso impegnativo ma profondamente significativo - ha commentato Sabatino - desidero ringraziare, uno a uno, tutti dagli iscritti agli elettori ai nostri amministratori, coloro che in questi anni hanno dimostrato presenza, sostegno e dedizione al partito. Tutto ciò ha reso possibile portare avanti un lavoro serio, coerente e rispettoso delle responsabilità affidateci".

"Lasciamo una federazione in ordine, con un bilancio non più in rosso, un lavoro di ascolto e confronto avviato nei mesi precedenti in giro per la provincia con amministratori, partito e categorie economiche e sociali sulle priorità per la nostra provincia - ha aggiunto - dai servizi pubblici locali alle infrastrutture, passando per lo sviluppo economico da inserire nel programma regionale".

Peluffo, classe 1971 e originario di Rho, avrà dunque adesso il compito di riorganizzare i dem pisani e di avvicinarsi al congresso, che decreterà il nuovo corso. "Nonostante le difficoltà affrontate, abbiamo garantito continuità politica e operativa, cercando di dare risposte concrete e restituendo dignità a un percorso collettivo che meritava attenzione e cura - ha concluso l'ex segretario - al commissario Peluffo rivolgo un sincero augurio di buon lavoro. Sono certo che potrà contare su basi solide e su una comunità politica pronta a sostenere con determinazione un nuovo slancio, per portare il Partito Democratico a un risultato all’altezza nelle prossime elezioni regionali".