Covid, altre tre morti in provincia di Pisa

Nelle ultime 24 ore calano le nuove positività al coronavirus. In lieve calo anche i ricoveri nei due ospedali pisani ma non le terapie intensive

PISA — Riguardo alle ultime 24 ore sono state segnale 56 nuove positività al coronavirus in provincia di Pisa, dove sono stati accertati altri tre decessi di persone colpite da Covid-19. Allo stesso cala lievemente il numero delle persone ricoverate nei due ospedali pisani di Cisanello e Santa Chiara, passate dalle 114 di ieri alle 111 di oggi, ma aumentano le terapie intensive, oggi 34 contro le 31 di ieri.

Con i dati di oggi è da aggiornare a 26.828 il totale dei casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio epidemia, mentre il triste bilancio delle vittime sale a 634.

La Toscana, compresi i numeri pisani, conta oggi 28 ulteriori decessi e 644 nuovi casi. I toscani ricoverati sono oggi 1.822 (28 in meno rispetto a ieri), di cui 269 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a 24 ore fa).