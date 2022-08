Covid, in Provincia di Pisa 126 nuove positività

Nel bollettino di oggi, sabato 27 Agosto, un centinaio di tamponi processati in meno rispetto a ieri. A Pisa città registrati 23 nuovi contagiati

PISA — Nella Provincia di Pisa, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 126 nuovi casi Covid, 16 in più rispetto alla rilevazione del bollettino precedente. Il tasso di incidenza giornaliero è dunque di 30,26 casi per 100mila abitanti, superiore al dato regionale (27,12).

In Toscana sono stati effettuati tra ieri e oggi 7.111 test, tra i quali 851 tamponi molecolari e 6.260 test rapidi.

Questa è la ripartizione dei nuovi contagiati per ambito territoriale e in ordine decrescente per tasso di incidenza giornaliero:

Area pisana, 64 casi: Crespina Lorenzana 4, Cascina 23, Calci 3, Vicopisano 3, Pisa 23, Vecchiano 3, San Giuliano Terme 5.

Valdera, 34 casi: Terricciola 3, Ponsacco 9, Calcinaia 5, Santa Maria a Monte 5, Casciana Terme Lari 4, Bientina 2, Palaia 1, Peccioli 1, Buti 1, Pontedera 3.

Alta Valdicecina, 9 casi: Pomarance 3, Montescudaio 1, Castelnuovo di Val di Cecina 1, Volterra 4.

Comprensorio del cuoio, 19 casi: Montopoli in Val d'Arno 6, Santa Croce sull'Arno 4, San Miniato 7, Castelfranco di Sotto 2.

In totale, i ricoverati per Covid sono 316 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva (2 in meno).

Oggi, infine, si registra un nuovo decesso, relativo a una donna residente in Provincia di Pistoia.