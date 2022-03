Il grande cuore del Cenaia

Prima le parole di una leggenda come Igor Protti, poi il riconoscimento in Consiglio comunale: dopo la finale di Coppa, una stagione da ricordare

CRESPINA-LORENZANA — Una targa per celebrare un'annata incredibile. Il Consiglio comunale di Crespina-Lorenzana ha voluto omaggiare il Cenaia, squadra di Eccellenza della frazione, che in questa stagione ha superato ogni previsione, arrivando in finale di Coppa Italia di categoria e giocandosela sempre ad armi pari anche con società ben più blasonate.



"Grandi soddisfazioni per una squadra di un piccolo grande paese. La società porta in giro per tutta la Toscana il nome di Cenaia, con molta dignità, anno dopo anno in eccellenza, fino ad oggi - ha scritto il sindaco Thomas D'Addona - quest’anno, questa squadra di paese attira su di sé attenzioni e meraviglia: elimina dalla Coppa Italia due squadre capoluogo di Provincia e incredibilmente guadagna la finale, persa ai rigori ma da cui usciamo comunque vincitori. E poi la recente partita di campionato giocata ad alti livelli contro il Livorno, tanto da meritare i complimenti pubblici di Igor Protti".



Sì, perché l'ex centravanti labronico, dopo il pareggio per 1-1 a Cenaia della squadra amaranto, si è speso pubblicamente per la gli arancioverdi, esaltandone la prestazione e la grinta. "Dovete essere orgogliosi di quello che avete fatto - ha scritto Protti - sono convinto che con questo atteggiamento e con questo carattere, nello sport come nella vita, vi toglierete grandi soddisfazioni e la stella della sorte tornerà ad accarezzarvi".



Quindi, per concludere al meglio una settimana storica, il riconoscimento consegnato proprio dal sindaco D'Addona alla società. Che, adesso, nelle ultime giornate di campionato, cercherà di accedere agli spareggi.